За 2025 год в ДТП в Татарстане погибли почти 200 человек

За восемь месяцев этого года на дорогах Татарстана погибли 199 человек. Об этом сегодня на заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов.

Сегодня в Кабинете Министров РТ состоялось заседание Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова.

«По итогам восьми месяцев в Татарстане, по оперативным данным, зарегистрировано 2 020 ДТП, в которых погибло 199 человек и 2 447 получили ранения – при снижении количества ДТП и раненых отмечается рост числа погибших», – отметил Рустем Гарипов.

Он добавил, что на федеральных и региональных дорогах в республике снизилось количество аварий и пострадавших в них, при этом число погибших возросло на пять человек. На местных дорогах количество аварий стало больше на 18 случаев, погибших больше на два человека по сравнению с таким же периодом прошлого года. Выросло и количество раненных на 33 человека.

«В текущем году в республике зафиксирован резкий рост числа погибших именно в летний период. Более половины, или 53,7% от общего числа погибших, пришлось на летние месяцы – погибло 107 человек, в то время как в такой же период прошлого года это число достигло 84. Для сравнения: в 2019 году была похожая ситуация – тогда летом погибло более 100 человек», – рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ.