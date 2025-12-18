За 2025 год в бюджет Татарстана поступит 481 млрд рублей
По итогам 2025 года в бюджет Татарстана поступит 480,9 млрд рублей. Об этом в ходе коллегии в Кабмине республики сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов.
Так, за 11 месяцев 2025 года в консолидированный бюджет Татарстана мобилизовано доходов на 529,9 млрд рублей. По итогам года сумма достигнет 586,7 млрд рублей. Доходы местных бюджетов оцениваются на 105,8 млрд рублей.
Основные источники консолидированного бюджета – налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, акцизы, налог на имущество организаций. Они составляют порядка 80% налоговых и неналоговых доходов бюджета.
По итогам года прогнозируется мобилизация:
- налога на доходы физических лиц – 216,7 млрд. рублей;
- налога на прибыль – 145,8 млрд рублей;
- акцизов – 47,5 млрд рублей;
- налога на имущество организаций – 45,3 млрд рублей;
- земельного налога – 10,5 млрд рублей.
Неналоговые доходы поступят в размере 69,5 млрд рублей, из них в бюджет республики – 59,2 млрд рублей, в местные бюджеты – 10,3 млрд рублей.