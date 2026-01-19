За 2025 год предприятия ТЭК РТ допустили около 100 нарушений в противодействии терроризму

За прошлый год сотрудники Росгвардии нашли около 100 нарушений антитеррористической безопасности на предприятиях ТЭК в Татарстане. Об этом сообщили сегодня на итоговой коллегии Управления Росгвардии по РТ.

По данным ведомства, в 2025 году было проведено более 80 проверок. Руководителей, допустивших нарушения антитеррористической безопасности, суммарно оштрафовали на 880 тысяч рублей.

Как указывают в ведомстве, благодаря принимаемым сотрудниками отдела государственного контроля в отношении должностных лиц мерам, выявляемые нарушения, как правило, устраняются своевременно. В 2025 году на объектах топливно-энергетического комплекса в Татарстане удалось устранить более 200 нарушений антитеррористической безопасности.