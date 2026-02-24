За 2025 год «Единая Россия» в Татарстане провела 1200 мероприятий

Итоги реализации федеральных и региональных партийных проектов в 2025 году в Татарстане подвели сегодня на заседании президиума регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия». Заседание прошло в Казани, его провел председатель Госсовета РТ, секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Партийные проекты напрямую связаны с национальными проектами, с народной программой партии «Единая Россия». Национальных проектов в этом году будет реализовываться 12, в народной программе – 17 направлений работы. Проектная деятельность включается в выполнение народной программы и национальных проектов», – сообщила заместитель председателя Комитета по социальной политике Ольга Воронова.

Она отметила, что бюджетные решения, которые проводятся в рамках работы фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ, принимаются на основании запросов жителей и тесно связаны с реализацией народной программы и партийных проектов.

«На сегодня в Татарстане реализуются 22 партийных проекта. В рамках проектной деятельности за 2025 год прошло 1200 мероприятий», – добавила Воронова.

Она рассказала о проектах «Историческая память», «Городская среда», «Старшее поколение». О федеральном партийном проекте «Моя карьера с Единой Россией» доложила депутат Госсовета, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева. О партийном проекте «Крепкая семья» рассказала его куратор, начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

Фарид Мухаметшин отметил, что сейчас наша страна в непростых условиях СВО и санкций продолжает трудиться.

«Наш трудолюбивый, многонациональный народ вкладывает душу в эти добрые дела, ни одно предприятие не остановилось. <…> Наш народ трудолюбивый, наши предприятия участвуют в отправке гуманитарной помощи на СВО», – заметил он.

Мухаметшин также сообщил, что в реализации партийных проектов активно участвуют общественные организации, госорганы, представители муниципалитетов.

«Мало принять и утвердить партийный проект. Важно рассказать суть этого проекта, донести до людей его цели и задачи, чтобы татарстанцы его восприняли и стали активными участниками. Этой работой занимаемся все вместе», – подчеркнул он в беседе с журналистами.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На заседании было подписано соглашение о сотрудничестве между Татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия» и Федерацией профсоюзов республики.