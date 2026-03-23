За 2025 год число обращений к цифровому сервису соцвыплат увеличилось в два раза

По результатам 2025 года сервисом «Социальный калькулятор» ВТБ воспользовалось свыше 1,4 млн человек, что в два раза превышает показатели 2024 года. Клиенты банка рассчитали социальные выплаты на сумму более 167 млрд рублей.

В тройку наиболее популярных выплат вошли получение компенсации расходов по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям (294 тыс. человек), материнский капитал (223 тыс. человек) и единовременная выплата остатка маткапитала (120 тыс. человек).

«Мы рады, что количество тех, кто воспользовался „Социальным калькулятором“, стало больше в два раза. Пособия от государства – это та самая поддержка, которая помогает людям чувствовать себя увереннее. В 2025 году этот сервис позволил нашим клиентам рассчитать выплаты на сумму более 167 млрд рублей, и нам важно, чтобы и дальше каждый смог найти путь к субсидированию и получить дополнительные финансовые возможности», – отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В 2025 году клиенты банка, в том числе благодаря сервису «Социальный калькулятор», получили более 430 млрд рублей от государства, а совокупное число получателей социальных пособий на счета и карты банка увеличилось на 73% и достигло 2 млн человек.

Самыми востребованными выплатами стали ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячная денежная выплата отдельным категориям, а также специальная социальная выплата медицинским работникам.

Чаще всего получение пособий на свой счет в банке оформляли жители Республики Крым (250 тыс. человек), Москвы (220 тыс.), Московской области (156 тыс.), Санкт-Петербурга (152 тыс.) и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (106 тыс.).