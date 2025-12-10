За 2025 год более 600 жителей РТ с инвалидностью нашли работу с помощью Кадровых центров «Работа России», работающих в рамках национального проекта «Кадры». Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Всего в Службу занятости обратились 1 035 инвалидов. Несмотря на столь большую цифру, карьерные консультанты ведомства разрабатывали персональный план содействия занятости и подбирали вакансии с учетом опыта, интересов и особенностей здоровья. В ведомстве также отмечают, что обратившиеся могли получить психологическую поддержку, бесплатно переобучиться и получить все необходимые консультации по открытию собственного дела. Кроме того, для удобства соискателей Кадровый центр регулярно организовывает ярмарки вакансий.

49 человек воспользовались возможностью бесплатного обучения и освоили новые востребованные профессии, такие как оператор ЭВМ, специалист по информационным технологиям, оператор БПЛА, лаборант химического анализа, экскурсовод и швея.