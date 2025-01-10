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За 2024 год благодаря сообщениям татарстанцев в Телеграм поймали 112 пьяных водителей
За прошлый год в Татарстане задержали 112 нетрезвых водителей благодаря неравнодушным жителям республики, которые направили информацию в специально созданные Телеграм-каналы.
Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает татарстанцев не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о нетрезвых водителях в Телеграм-каналах, по телефонам 112, 02 или в дежурную часть районной Госавтоинспекции.
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