За 2024 год благодаря сообщениям татарстанцев в Телеграм поймали 112 пьяных водителей

За прошлый год в Татарстане задержали 112 нетрезвых водителей благодаря неравнодушным жителям республики, которые направили информацию в специально созданные Телеграм-каналы.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает татарстанцев не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о нетрезвых водителях в Телеграм-каналах, по телефонам 112, 02 или в дежурную часть районной Госавтоинспекции.