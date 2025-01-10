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Происшествия 10 января 2025 16:36

За 2024 год благодаря сообщениям татарстанцев в Телеграм поймали 112 пьяных водителей

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За прошлый год в Татарстане задержали 112 нетрезвых водителей благодаря неравнодушным жителям республики, которые направили информацию в специально созданные Телеграм-каналы.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает татарстанцев не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о нетрезвых водителях в Телеграм-каналах, по телефонам 112, 02 или в дежурную часть районной Госавтоинспекции.

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