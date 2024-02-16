За 2023 год жители Татарстана задолжали более миллиарда рублей по алиментам

Более тысячи должников по алиментам из Татарстана привлечены к уголовной ответственности по итогам прошлого года. В целом жители региона задолжали своим детям более миллиарда рублей алиментных платежей. Такие данные озвучила сегодня Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана.

«К нам часто обращаются женщины и сообщают о том, что не могут получить алименты, мужчины сковываются. По прошлому году более миллиарда долга было по алиментным обязательствам. Представляете, сколько семей, оставшихся с детьми, вынуждены ходить и требовать эти деньги?» — задалась вопросом она.

По данным Сарии Сабурской, еженедельно по пятницам руководитель службы судебных приставов Татарстана проводит приемы граждан на эту тему.

«За невыплату алиментов есть уголовная и административная ответственность. Более тысячи человек привлечены к уголовной ответственности по итогам прошлого года. Люди привлекаются к исправительным работам, их обязывают работать в течение определеного срока, и идут отчисления», — заметила гостья студии.

Также за прошлый год более 2,5 тыс. человек понесли административное наказание. После этого многие мужчины приступили к работе, чтобы платить отчисления на детей, подчеркнула Сабурская.