За 2023 год в Татарстане росгвардейцы задержали более 20 браконьеров

Сегодня, 3 марта, военнослужащие взвода патрульных катеров казанского полка Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник – День морских подразделений ВНГ России.

Личный состав казанского полка Росгвардии со дня образования участвует в охране общественного порядка на территории Республики Татарстан. Однако, не только на суше организована их служба. За годы служебно-боевой деятельности казанские росгвардейцы-моряки спасли десятки жизней людей, терпевших бедствие на воде.

По данным ведомства, в 2023 году росгвардейцами-моряками по подозрению в совершении преступлений задержан 21 человек, более 100 привлечено к административной ответственности и 9 – к уголовной ответственности за браконьерство. Изъято более 60 незаконных орудий лова, общая протяженность которых достигает 5,5 км.

Фото: © Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

Личный состав подразделения уже 19 лет успешно выполняет служебно-боевые задачи на акваториях рек Татарстана. В составе взвода работает также группа водолазов, которые с применением специального оборудования осуществляют подводные обследования объектов транспортной инфраструктуры и других стратегически важных объектов.

В настоящее время личный состав взвода готовится к выполнению задач в предстоящий навигационный период 2024 года.