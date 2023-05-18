За 2023 год товарооборот России и Кубы вырос в девять раз

В 2022 году товарооборот России и Кубы увеличился в три раза, а по итогам четырех месяцев 2023-го — в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сказал на заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Куба — наш ключевой партнер и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна», — отметил Чернышенко, добавив, что во время переговоров президенты стран подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнерства.

В заключение заседания стороны подписали акт межправительственной комиссии и ряд важнейших соглашений, сообщается в телеграм-канале Правительства.