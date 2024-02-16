За 2023 год Сабурская получила 2,8 тыс. обращений от семей мобилизованных татарстанцев

Более 2,8 тыс. обращений от семей мобилизованных татарстанцев поступило за прошлый год в аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан. О том, что волнует людей, рассказала сегодня омбудсмен Сария Сабурская в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана.

«Обращения по самым разным вопросам. Это вопросы лечения, прохождения военно-врачебной комиссии, вопросы, связанные с выплатами, особенно при ранениях. Сейчас изменился формат законодательства. На первоначальном этапе военнослужащий должен был взять справку, снова поехать в воинскую часть, отдать командиру, только после этого назначались выплаты. Сейчас изменен сам порядок, но ранние вопросы и обращения ещё остаются в работе», — сказала она.

Омбудсмен отметила, что работает в сотрудничестве с Минобороны России и его подразделениями, потому что было много вопросов, связанных с прохождением лечения после ранения и реабилитацией. Также проходят встречи в районах республики с родственниками мобилизованных татарстанцев.

«Мы отправляем запросы и в Минобороны, Уполномоченным по правам человека в РФ. В январе прошлого года были в Анкаре, там состоялась встреча с Уполномоченным по правам человека Украины Дмитрием Лубинцом. Были переговоры о возможности взаимодействия в части и обмена пленными, и посещения места нахождения пленных как на Украине, так и здесь, в России. Этим вопросом плотно занимается Татьяна Москалькова. С семьей сразу же связываются органы власти района и оказывают им всестороннюю поддержку», — добавила Сабурская.

Прямые эфиры, посвященные Году семьи, проходят в официальном аккаунте ЦУР Татарстана еженедельно. Открыла цикл встреч вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.