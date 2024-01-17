За 2023 год росгвардейцы Татарстана 60 тысяч раз выезжали по тревоге

За 2023 год группы задержания Росгвардии РТ более 60 тысяч раз выезжали по сигналам «тревога», что поступили с охраняемых объектов. Об этом рассказали на итоговой коллегии Управления Росгвардии по Татарстану с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

На пунктах и маршрутах патрулирования наряды обнаружили 336 преступлений. 221 из них – на охраняемых объектах. Были задержаны 25 человек, которые находились в федеральном розыске.

На сегодняшний день в Татарстане функционируют 29 филиалов ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан». Для выполнения задач по предназначению развёрнута сеть из 41 пункта централизованной охраны, в круглосуточном режиме несут службу 76 нарядов групп задержания.