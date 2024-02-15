За 2023 год расследовано максимальное число краж с банковских карт на 4 млрд рублей

С учетом преступлений, совершенных в прошлые годы, в течение 2023 года было расследовано максимальное количество мошенничеств и краж с банковских карт татарстанцев. Об этом на пятьдесят первом заседании Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва рассказал врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Соколов.

Общий причиненный ущерб татарстанцам от действий аферистов составил 4 миллиарда 223 миллиона рублей. Удалось возместить ущерб пострадавшим на сумму более 261 миллиона рублей.

«По количеству выявленных лиц и расследованных дистанционных хищений Республика Татарстан остается лидером в Приволжском федеральном округе и пятой в России», – подчеркнул Соколов.

В 2023 году в суд ушло резонансное дело семи членов ОПФ из Волжска, которые координировали курьеров для совершения афер на территории Татарстана, Чувашии и Марий-Эл.

Также были задержаны члены организованной группы, которые похитили у жителей Казани более 20 млн рублей под предлогом вывода денег на безопасные счета.