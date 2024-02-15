За 2023 год полицейские задержали в Татарстане более 300 кибермошенников

В результате 645 служебных командировок в другие регионы РФ в 2023 году правоохранители задержали 312 подозреваемых в совершении киберпреступлений. Об этом на пятьдесят первом заседании Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва рассказал врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Соколов.

Во главе рейтинга подобных преступлений находятся звонки от имени служб безопасности банков и правоохранительных органов, в которых сообщается, что аферисты якобы получили доступ к счетам граждан. Таких преступлений зарегистрировано порядка 5 тысяч.

На втором месте находятся аферы, где злоумышленники завладевают деньгами граждан под предлогом выгодного инвестирования.

«С высокой долей вероятности скоро начнет доминировать новый вид мошенничества. Это звонки от имени операторов сотовой связи, в которых они уведомляют о необходимости продлить договор услуг. После этого взламывается аккаунт на Госуслугах, а на потерпевших оформляют огромные кредиты. За этот год зафиксировано уже порядка 100 случаев такого мошенничества, ущерб составил 12 млн рублей», – рассказал Соколов.