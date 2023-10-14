За 2023 год на строительство региональных и местных дорог в РТ направят 72 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане идет огромная работа по строительству и ремонту региональных и местных автомобильных дорог. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на совещании в Доме Правительства, передает пресс-служба руководителя республики.

«В этом году на все эти проекты будет направлено 72 млрд рублей», — отметил Минниханов.

Он напомнил, что на этой неделе произошли два знаковых для региона и Казани события — открытие моста через Кабан на ул. Назарбаева и запуск движения на первом этапе Вознесенского тракта.

Отдельно он выразил благодарность дорожникам, которые работают в рамках программы «Наш двор». В программу благоустройства вошли 960 дворов, объем финансирования — 9 млрд рулей, из которых дорожные работы направят почти 7,4 млрд рублей, подчеркнул Минниханов.

«Мы благодарны дорожникам за их профессиональную работу», — сказал Раис РТ и выразил уверенность в том, что все работы будут выполнены в срок и качественно.