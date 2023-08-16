Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За 2023 год число самозанятых в Татарстане увеличилось на 12%
С начала этого года в Татарстане число самозанятых увеличилось на 12%, или на 30,5 тыс., составив 255 тыс. человек. Об этом сообщает РБК.
В пресс-службе платформы «Мой бизнес» такой рост объяснили мерами поддержки, оказываемыми в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Среди самозанятых популярны помощь при участии в выставках и ярмарках, а также в выходе на маркетплейсы.
«К ним относятся финансирование рекламы, получение поддержки по партнерским программам рекламы, продвижения и другое», — отметили в пресс-службе платформы.
Так, на онлайн-платформы в рамках нацпроекта по всей России вышли 200 самозанятых, еще более 300 самозанятых приняли участие в ярмарках. Предприниматели, самозанятые и физлица Татарстана подали более 17,2 тыс. заявок для получения господдержки, что является рекордным показателем среди регионов страны в этом сегменте онлайн-заявок.
Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»