За 2023 год число самозанятых в Татарстане увеличилось на 12%

С начала этого года в Татарстане число самозанятых увеличилось на 12%, или на 30,5 тыс., составив 255 тыс. человек. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе платформы «Мой бизнес» такой рост объяснили мерами поддержки, оказываемыми в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Среди самозанятых популярны помощь при участии в выставках и ярмарках, а также в выходе на маркетплейсы.

«К ним относятся финансирование рекламы, получение поддержки по партнерским программам рекламы, продвижения и другое», — отметили в пресс-службе платформы.

Так, на онлайн-платформы в рамках нацпроекта по всей России вышли 200 самозанятых, еще более 300 самозанятых приняли участие в ярмарках. Предприниматели, самозанятые и физлица Татарстана подали более 17,2 тыс. заявок для получения господдержки, что является рекордным показателем среди регионов страны в этом сегменте онлайн-заявок.

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина.