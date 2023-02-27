За 2022 год в Казани построили 874 тыс. кв. метров жилья

По итогам прошлого года на территории столицы Татарстана ввели в эксплуатацию 874,5 тыс. кв. метров жилья. В планах на этот год — строительство еще 1,2 млн кв. метров жилья. Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Докладчик отметил, что строительная отрасль Казани загружена на 100 процентов. При этом каждый строитель обеспечивает работой 10–12 смежников.

«В 2022 году введено 874,5 тыс. кв. метров жилья. План на 2023 год — 1 млн 250 тыс. кв. метров. В рамках различных программ улучшены жилищные условия 1647 семей, в том числе 1260 семей — по программе социальной ипотеки. Сегодня в Казани решена проблема обманутых дольщиков», — заключил глава города.