За 2022 год сотрудники МЧС Татарстана отправили на Донбасс 1500 тонн гуманитарного груза

Почти 1500 тонн гуманитарной помощи отправили сотрудники МЧС из Татарстана на Донбасс. Об этом на заседании итоговой коллегии сообщил начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Он отметил, что минувший год внес в деятельность ведомства небольшие коррективы. Так, одним из важнейших направлений в работе МЧС Татарстана стало удовлетворение потребностей Вооруженных сил России.

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Без внимания не остались и жители Донбасса, которым было собрано и доставлено более 1464 тонн гуманитарного груза. В качестве оказания шефской помощи подразделениям пожарной охраны Лисичанска было направлено два пожарных автомобиля и пожарно-техническое вооружение.

С момента объявления о частичной мобилизации в стране обращения по данному вопросу стала принимать служба экстренных вызовов 112. Всего за несколько месяцев на номер службы поступило более 2800 обращений.