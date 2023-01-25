За 2022 год приставы Татарстана взыскали с должников по налогам 2,1 млрд рублей

За 2022 год в бюджет РТ судебные приставы перечислили более 2,1 млрд рублей по налоговым платежам, взысканных с неплательщиков, сообщает пресс-служба ГУФССП России по РТ.

В ведомстве отмечают, что пристав-исполнитель, чтобы обеспечить исполнение документа, в котором содержатся требования об имущественных взысканиях, имеет право арестовать имущество должника.

Арест может подразумевать ограничение права пользования имуществом, полный запрет распоряжаться им, а при необходимости – его изъятие. Всего в 2022 года приставы произвели 4267 арестов на сумму 1,5 млрд рублей. Из них 1584 арестованных транспортных средства и 571 объект недвижимости.

ГУФССП России по РТ настоятельно рекомендуют вовремя расплачиваться с долгами. Проверить их наличие можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Эта система предоставляет исчерпывающую информацию по долгам: данные должника, сумму долга, адрес территориального отдела судебных приставов, а также контактную информацию пристава-исполнителя.