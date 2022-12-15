За 2022 год казанский метрополитен перевез более 28 млн пассажиров

С начала этого года казанским метрополитеном воспользовались 28 млн 865 тыс. пассажиров, электропоезда выезжали на линию более 91,8 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В течение года 13 914 человек использовали тариф «Пересадочный МЭТ 45», который позволяет сэкономить при поездке с пересадками. За 45 рублей пассажир может в течение 45 минут перейти с одного вида электротранспорта на другой без дополнительной оплаты, чтобы добраться до места назначения.

Отмечается, что Казань — первый российский город, где метрополитен полностью соответствует требованиям доступной среды. С начала 2022-го электропоезда перевезли более 1,6 тыс. маломобильных пассажиров.