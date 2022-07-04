За 2021 год внешнеторговый оборот Турции и Татарстана вырос почти на 56%

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов, находящийся на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, провел встречу с заместителем министра промышленности и технологий Турции Хасаном Бююкдеде. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Турция является одним из ведущих партнеров Татарстана за рубежом. Так, за прошлый год внешнеторговый оборот республик достиг уровня 563,7 млн долларов — на 55,8% больше, чем в 2020-м. А за первый квартал текущего года показатель достиг уже 142,7 млн долларов.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию торгово-экономического партнерства с Турцией, которое позволит укрепить российско-турецкие отношения.

«Министерство промышленности для нас особое министерство, руководство всегда поддерживает нас, господин Варан для нас друг. У нас связи не просто торгово-экономические, у нас братские связи. Искренне благодарны руководству Турции за оказание максимальной поддержки для развития наших контактов. Мы благодарны турецким инвесторам за то, что поверили в нас и успешно работают», — заметил руководитель РТ.

Бююкдеде, в свою очередь, поблагодарил Минниханова за личную встречу и подчеркнул, что подобные мероприятия «будут способствовать увеличению инвестиций в ваш регион».

Также Президент Татарстана напомнил об активности посла Турецкой Республики в урегулировании вопроса с компанией «Гемонт».

«Самое главное для нас — закрыть все обязательства перед людьми. Нам важно, что бы люди не пострадали. Сейчас этот вопрос уже решается», — заявил Минниханов.

Собеседник руководителя РТ подчеркнул, что именно вмешательство Рустама Минниханова помогло ускорить решение данной ситуации.

«Понимаем, что если бы не ваше личное вмешательство, мы бы не смогли так быстро этот вопрос решить», — заверил Бююкдеде.