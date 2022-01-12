За 2021 год в Татарстане восстановлены в правах 2,4 тыс. обманутых дольщиков

По итогам работы в 2021 году в Татарстане было сдано и введено в эксплуатацию 9 проблемных домов, восстановлены в правах 2 405 обманутых дольщиков. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По поручению прокурора Республики Татарстан прокурорами городов и районов для личного контроля ситуации ежемесячно на территории проблемных объектов организуются встречи с представителями участников долевого строительства. Ежеквартально такие встречи проводятся и курирующим заместителем прокурора республики», – отметил спикер.

В настоящее время в республике 90 застройщиков на условиях долевого участия строят 308 многоквартирных домов. В Едином реестре проблемных объектов по Татарстану находятся 13 объектов.