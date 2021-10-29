За 2021 год в Татарстане произошло на 13% меньше ДТП, чем в прошлом году

За 2021 год в Татарстане произошло 2 890 аварий, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Ленар Габдурахманов.

«На дорогах республики удалось добиться положительной динамики снижения всех основных показателей аварийности: количества ДТП, количества погибших и раненных», - отметил спикер.

Согласно статистике, в текущем году в авариях в Татарстане было ранено 3 566 человек - на 489 человек меньше, чем за тот же период прошлого года.

Число погибших в ДТП на дорогах Татарстана также снизилось - с 263 до 247 человек.