В Татарстане за 2021 год от отравления наркотиками погибли 159 человек

В Татарстане за прошедший год зарегистрировано более 500 случаев отравления наркотиками, 159 человек погибли. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В настоящее время наркоситуация в республике характеризуется ростом количества отравлений. В 2021 году зафиксировано 522 случая острых отравлений наркотиками, погибли 159 человек. В видовом разнообразии веществ, находящихся в незаконном обороте на территории республики, существенных изменений не произошло – по-прежнему преобладают наркотические средства синтетического происхождения», – отметил спикер.

Всего за прошлый год по республике выявлено почти девять тысяч административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. За год в Татарстане ликвидировали 12 наркопритонов. В части административной практики в сфере незаконного оборота наркотиков Республика Татарстан занимает первое место среди регионов ПФО.