За 2021 год в Татарстане на сельхозярмарках реализовали продукцию на 1,9 млрд рублей

В Татарстане за 2021 год на сельскохозяйственных ярмарках реализовали продукцию на 1,9 млрд рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Всего в республике прошли 23 ярмарочных дня: семь весной, с 13 марта по 24 апреля, и 16 осенью, с 11 сентября по 25 декабря. Сельскохозяйственная продукция продавалась на 15 площадках в Казани, в «Новой Туре» и поселке Осиново, на трех площадках в Набережных Челнах и на двух площадках в Нижнекамске. Проводились ярмарки и в остальных муниципалитетах, отметил министр.

По словам докладчика, уровень цен на ярмарках оказался ниже среднерозничного. Стоимость овощной продукции была ниже на 13–48%, муки — примерно на 25%, гречневой крупы — на 20%, масла сливочного и сыров — более чем на 30%, яиц куриных и мяса кур — приблизительно на 7%, сахарного песка — более чем на 10%.

Марат Зяббаров поблагодарил руководство Татарстана за поддержку при организации ярморочных мероприятий, в том числе и за компенсацию транспортных расходов участникам ярмарок.