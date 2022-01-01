За 2021 год в Татарстане построено 13 детских садов по нацпроекту «Демография»

За прошедший 2021 год в Татарстане построили 13 детских садов, рассчитанных в общей сложности на 2,4 тыс. мест, по национальному проекту «Демография». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Пять новых дошкольных учреждений расположены в Казани и вмещают 980 ребят. Три детсада на 660 детей возвели в Набережных Челнах, еще два — в Пестречинском районе. В Лаишевском и Высокогорском районах построено по одному детскому саду на 50 и 220 мест соответственно. Еще один новый садик на 140 человек расположен в Альметьевске.

В строительство этих детских садов в прошлом году в рамках национального проекта инвестировали свыше 1,6 млрд рублей, а полная стоимость сооружения дошкольных учреждений превысила 3 млрд рублей.

За 2021 год суммарные затраты на национальный проект «Демография» в Татарстане составили 7,2 млрд рублей. Всего же республика приняла участие в реализации 12 национальных проектов, в состав которых вошли 46 региональных проектов.

За прошедший год в Татарстане на реализацию нацпроектов было выделено 34,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. В частности, 25,7 млрд рублей было направлено на строительные работы, 1,7 млрд рублей — на закупку оборудования и улучшения материально-технической базы, а 6,7 млрд — на предоставление мер поддержки.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы. Ранее об итогах национальных проектов 2021 года подробно сообщало ИА «Татар-информ».