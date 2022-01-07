В 2021 году в Татарстане благоустроено 49 парков по нацпроекту «Жилье и городская среда»

За 2021 год в Татарстане благоустроено 49 парков и скверов по национальному проекту «Жилье и городская среда». Кроме того были обновлены восемь объектов — победителей конкурса малых городов. Сумма инвестиций составила более 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Всего на нацпроект «Жилье и городская среда» в прошедшем году было выделено более 4,3 млрд рублей. Из них более 1,3 млрд направили на строительство в Казани школы на 1,5 тыс. человек, трех детских садов на 710 мест и трех автодорог в жилых комплексах «Лето», «Брайт парк» и «Весна». А в ЖК «Лето», кроме автодороги, построили еще два объекта водоснабжения.

В ЖК «Салават купере» по национальному проекту было приобретено 352 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Инвестиции на расселение составили 694 млн рублей.

Еще 255 млн рублей были направлены на реконструкцию станции водоподготовки в Зеленодольском районе и очистных сооружений в ЖК «Светлая долина» и «Усадьба Царево», а в ЖК «Лето» были построены сети водоснабжения.

За прошедший год в Татарстане на реализацию нацпроектов было выделено 34,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. 25,7 млрд рублей было направлено на строительные работы, 1,7 млрд рублей — закупку оборудования и улучшение материально-технической базы, а 6,7 млрд рублей — предоставление мер поддержки.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы. Ранее об итогах национальных проектов 2021 года подробно сообщало ИА «Татар-информ».