За 2021 год в «Народный контроль» поступило 83,7 тыс. обращений

Всего за 2021 год жители Татарстана направили в систему «Народный контроль» 83 763 уведомления по разным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РТ и председателя проектного офиса Центра управления регионом (ЦУР) РТ Сарии Сабурской.

При этом положительно решены 65 566 уведомлений. Кроме того, по 10 964 заявкам запланированы работы, а еще 1579 обращений находятся в работе у модераторов системы.

По числу заявок традиционно лидируют такие категории, как «Комплексное благоустройство территории» и «Содержание и ремонт муниципальных дорог». По ним поступило 28 382 и 16 812 уведомлений соответственно.

На «Коммунальные услуги» пришлось 4233 обращения, на «Нарушения в наружной рекламе» — 3412, на «Ошибки в названиях и надписях» — 3411, а на «Общественный транспорт» — 2191.

С учетом мнения жителей Татарстана в 2021 году в систему «Народный контроль» были введены такие новые направления, как «Благоустройство и инфраструктура», «Дороги», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Здравоохранение», «Образование», «ТКО» и «Транспорт». Всего в настоящее время в системе принимаются уведомления по 102 категориям, отмечают в аппарате омбудсмена РТ.

«В новом году мы также продолжим работу по решению поступивших от вас уведомлений. Будем благодарны за любые предложения, которые позволят понять, что требует улучшения в нашей работе», — заверили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.