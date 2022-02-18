За 2021 год татарстанцы выплатили 200 млн штрафов за нарушение ковидных ограничений
На 200 млн рублей были оштрафованы жители Татарстана за нарушения антиковидных ограничений в прошлом году. Об этом сегодня на отчетной конференции судей РТ рассказал председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.
Всего за прошлый год районные суды республики рассмотрели свыше 180 административных дел, связанных с антиковидными нарушениями. Эти нарушения заняли первую строчку по числу дел, рассмотренных судами.
Второе место заняли административные дела о мелком хулиганстве, на третьем – дела за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.