За 2021 год Татарстан получит 1,3 млрд рублей на создание дополнительных мест в детсадах

В 2021 году на создание дополнительных мест для детей до трех лет в дошкольных организациях Татарстана в бюджете России предусмотрено 1 млрд 365 млн рублей, в 2022-м — 58 млн рублей, в 2023-м — 75 млн. Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ, подписанном Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, в 2021 году регионы получат на эти цели 33 млрд рублей, в следующем — 1,3 млрд, в 2023-м — свыше 3 млрд.

Помимо этого, семь регионов страны — Башкортостан, Якутия, Удмуртия, Чечня, Оренбургская, Тюменская и Челябинская области — получат средства на строительство детсадов с ясельными группами либо покупку готовых помещений. Правительство планирует направить им 917,2 млн рублей.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Демография», стартовавшего в России в 2019 году по указу Президента Владимира Путина.