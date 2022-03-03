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Здоровье
3 марта 2022  12:11
Алина Файзрахманова

За 2021 год Роспотребнадзор РТ изъял из оборота 35 тонн некачественной пищевой продукции

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За 2021 год Роспотребнадзор по РТ исследовал 76 тысяч проб пищевой продукции. Доля продуктов, не соответствующих нормам по микробиологической безопасности, составила 3,9%, в то время как годом ранее этот показатель составлял 2,8%. Тем не менее доля таких продуктов в Татарстане не повысила средние цифры по России. Об этом во время прямого эфира рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Чаще всего несоответствия выявляют в кулинарных изделиях цехов и предприятий общественного питания, которые реализуют свою продукцию через торговую сеть. То есть те продукты, которые мы покупаем в магазинах готовыми – салаты, выпечка. Это именно та продукция, которая чаще всего подвергается микробному загрязнению», – отметила спикер.

Кроме того, по словам Патяшиной, нарушения также часто выявляют в мясной и рыбной продукции, которые являются скоропортящимися.

Что касается доли нарушений по санитарно-химическим или физико-химическим показателям, добавила спикер, эти цифры не вызывают особых опасений и остаются на уровне средних показателей за последние три года.

«С учетом того, что мы выявляем несоответствующую продукцию, мы не допустили в использование нашими жителями продукции общим объемом более 35 тонн», – подчеркнула Патяшина.

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