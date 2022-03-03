За 2021 год Роспотребнадзор РТ изъял из оборота 35 тонн некачественной пищевой продукции

За 2021 год Роспотребнадзор по РТ исследовал 76 тысяч проб пищевой продукции. Доля продуктов, не соответствующих нормам по микробиологической безопасности, составила 3,9%, в то время как годом ранее этот показатель составлял 2,8%. Тем не менее доля таких продуктов в Татарстане не повысила средние цифры по России. Об этом во время прямого эфира рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Чаще всего несоответствия выявляют в кулинарных изделиях цехов и предприятий общественного питания, которые реализуют свою продукцию через торговую сеть. То есть те продукты, которые мы покупаем в магазинах готовыми – салаты, выпечка. Это именно та продукция, которая чаще всего подвергается микробному загрязнению», – отметила спикер.

Кроме того, по словам Патяшиной, нарушения также часто выявляют в мясной и рыбной продукции, которые являются скоропортящимися.

Что касается доли нарушений по санитарно-химическим или физико-химическим показателям, добавила спикер, эти цифры не вызывают особых опасений и остаются на уровне средних показателей за последние три года.

«С учетом того, что мы выявляем несоответствующую продукцию, мы не допустили в использование нашими жителями продукции общим объемом более 35 тонн», – подчеркнула Патяшина.