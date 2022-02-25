За 2021 год приставы Татарстана взыскали с должников 16 млрд рублей

За прошлый год судебные приставы Татарстана взыскали с должников почти 16 млрд рублей. Об этом на итоговом заседании коллегии в Управлении Федеральной службы судебных приставов по РТ сообщил глава ведомства Анвар Закиров.

Он отметил, что несмотря на высокую нагрузку на приставов, их работа показала высокую эффективность. К слову, на одного пристава, в среднем, приходится по семь тысяч исполнительных производств.

«В отношении должников были приняты все необходимые меры, в том числе было возбуждено свыше 12 тысяч административных дел, почти полторы тысячи должников отправились под административный арест. Более двух тысяч должников были оштрафованы или отправлены на обязательные работы», - рассказал Закиров.