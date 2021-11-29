За 2021 год осужденные в Менделеевском районе произвели продукции на 30 млн рублей

За 11 месяцев 2021 года заключенные в исправительной колонии № 10 УФСИН по РТ в Менделеевском районе произвели товары на 30 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике района сообщил начальник учреждения подполковник внутренней службы Александр Цырик.

«Общее количество привлеченных к оплачиваемому труду в колонии составляет 450 осужденных. За 11 месяцев 2021 года ими было произведено продукции и оказано услуг на сумму более 30 млн рублей. Привлечение к труду позволяет осужденным погашать имеющиеся у них исковые обязательства. За этот год общая сумма перечисленных средств по исполнительным документам составила 1,5 млн рублей», — сказал спикер.

На территории колонии есть зона, где работают восемь производственных участков, такие как швейный цех, цеха деревообработки, производство маргарина, участки для сельского хозяйства и металлообработки.