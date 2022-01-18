За 2021 год нарушителей безопасности на объектах ТЭК в РТ оштрафовали почти на млн

По итогам прошлого года за нарушения в сфере обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса было вынесено штрафов на более чем 900 тысяч рублей. Об этом сегодня на совещании по подведению итогов работы ведомства сообщил заместитель начальника Управления Росгвардии по РТ Сергей Якушев.

«Контроль за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с присвоенной категорией опасности, а также за деятельностью подразделений ведомственной охраны осуществляется отделом государственного контроля территориального Управления Росгвардии», – отметил спикер.

Он добавил, что всего в 2021 году было проведено около 50 плановых и внеплановых проверок данной категории объектов.