В 2021 году треть возгораний сухой травы в РТ произошла в Челнах

В прошлом году на территории Набережных Челнов зарегистрирован 191 случай горения сухой травы и мусора — это 33,5% от общего количества произошедших пожаров за год. Об итогах 2021 года и подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2022 года рассказал замначальника городской противопожарной службы Ильдар Хузин.

По словам спикера, из-за роста температур и наступления активной фазы весенне-летнего периода сейчас возрастает угроза возгорания сухой растительности в лесопарковых зонах города и жилом секторе.

«Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь перекидывается на лесные массивы, хозяйственные постройки, жилые и нежилые строения. Вспыхнувшая как порох трава порывом ветра в доли секунды заносится на деревянную постройку, и она тут же загорается», — сказал он.

Так, печальным примером является природный пожар, произошедший 7 мая прошлого года в Тукаевском районе. В результате возгорания сухой травы сгорело 26 дачных домиков в садовом некоммерческом товариществе «Кама». Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Его причиной послужили заброшенные и неочищенные участки, а также отсутствие минерализованных полос на границах земель.

В период особого противопожарного режима запрещается выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведение костров. За нарушение правил пожарной безопасности граждан могут наказать штрафами от 2 до 3 тыс. рублей, должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей, юридических — от 150 до 200 тыс. рублей.

«В преддверии введения в действие особого противопожарного режима на территории Республики Татарстан обращаюсь к руководителям предприятий и учреждений города, а также жителям города о необходимости более ответственного подхода к вопросу соблюдения требований правил пожарной безопасности», — отметил Хузин.