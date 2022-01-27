За 2021 год казанцы стали в два раза чаще обращаться к психологам

Интерес жителей столицы Татарстана к общению с психологами за прошедший год увеличился на 107%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Услуги».

Из результатов исследования следует, что спрос на психологов за прошлый год по всей стране вырос на 99% по сравнению с 2020 годом. За это же время спрос на психологическую помощь в Набережных Челнах увеличился на 44%.

Эксперты полагают, что такой интерес вызван ростом популярности дистанционных онлайн-консультаций, когда помощь специалиста можно получить в любое удобное время. Кроме того, дистанционный формат упростил работу и самим психологическим консультантам. В частности, предложений от квалифицированных специалистов за 2021 год в Казани стало больше на 46%, в Челнах — на 12%, а по всей стране — на 61%.

Наибольший спрос на психологов наблюдается с конца декабря и до окончания новогодних каникул, что связано с различныи по причинам давлением на психику перед окончанием года. Это вызывает рост цен на услуги специалистов в соответствующий период. В целом по стране и в Челнах в частности средняя стоимость консультации стоит 1,5 тыс. рублей. В Казани же разговор с психологом обойдется в среднем в 1,2 тыс. рублей.

«Еще в первую волну пандемии на фоне резких ограничений по всему миру и роста общей тревожности у многих появилось желание начать занятия с психологом. В 2021 году популярность психологических консультаций продолжила расти во многом благодаря возможности заниматься со специалистом в онлайн-формате дистанционно», — отметил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.

Эксперт добавил, что в новом году эта тенденция сохранится, поскольку люди начали в полной мере осознавать, как важно заботиться о своем ментальном здоровье.