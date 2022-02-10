За 2021 год число продавцов из Татарстана на маркетплейсах выросло почти в семь раз

Прошедший 2021 год ознаменовался серьезным ростом интереса предпринимателей Татарстана к маркетплейсам. Если в предшествующем 2020 году число задействованных в электронной торговле селлеров достигало примерно 3,3 тыс., то на сегодняшний день их уже около 23 тыс. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РТ Фарид Абдулганиев.

«В Татарстане уже год работает центр электронной торговли. При этом в конце 2020 года в республике было около 3,3 тыс. селлеров на маркетплейсах, а сегодня мы можем назвать цифру в 23 тыс.», — заметил собеседник агентства.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что это число продавцов, работающих на семи крупных маркетплейсах, с которыми взаимодействует Центр электронной торговли РТ. В целом же их еще больше.

При этом Абдулганиев уверен, что с помощью популяризации электронной торговли и обучению предпринимателей тому, как правильно работать в этой сфере, можно увеличить число татарстанских продавцов на маркетплейсах в два раза буквально за несколько месяцев.

«На сегодняшний день на крупнейших маркеплейсах в России татарстанские предприниматели занимают от 3 до 5% от всего объема рынка. Стоит нам усилить работу в этом направлении, и мы сможем повысить этот показатель в два раза. Такой рост наших предпринимателей произойдет в ближайшее время», — добавил уполномоченный по защите прав предпринимателей РТ.

Для развития электронной торговли в Татарстане необходимо совершенствовать соответствующую инфраструктуру, а также продолжать рассказывать предпринимателям о возможностях, которые предоставляют маркетплейсы, и содействовать при размещении там, заключил Фарид Абдулганиев.