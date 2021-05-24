За 2020 год суды Татарстана провели 68 тыс. заседаний с использованием ВКС

В период пандемии в работу судов Татарстана были внесены существенные коррективы, об этом на круглом столе по теме «Цифровизация правосудия: риски и перспективы развития» на XVI международной научно-практической конференции «Державинские чтения» рассказал Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.

«Несмотря на ограниченность времени и человеческих ресурсов, в связи с карантином Верховный суд РТ организовал в период пандемии проведение 19 судебных заседаний в новом для нас формате пресс-конференций», – заявил спикер.

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Кроме того, Верховный суд РТ внедрил сервис электронно-заказных писем, благодаря чему уведомления могли приходить не в виде писем, а в виде уведомлений по интернету.

«Это не только упростило информирование участников судебного производства, но и позволило проявить заботу об окружающей среде, посредством уменьшения использования расходных материалов», – отметил Ильгиз Гилазов.

Также в 2020 году в Верховном суде РТ была внедрена система электронного документооборота.

«В общей сложности, с использованием ВКС судами республики за 2020 год было проведено 68 тыс. судебных заседаний, а также направлено около 50 тыс. смс-извещений», – прокомментировал Гилазов.