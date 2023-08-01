За 2 месяца в Татарстане проверили почти 3 тыс. автомобилей на чистоту выхлопных газов

В Татарстане с 1 июня в рамках операции «Чистый воздух» проверено 2941 транспортное средство на чистоту выхлопных газов. В это число вошли 142 грузовых автомобиля и 131 автобус. Проверку проводили инспекторы Минэкологии и сотрудники республиканской ГИБДД. В выхлопных газах 80 автомобилей (2,7%) были выявлены превышения норм по загрязняющим веществам.

Проверки проходят на основных автомагистралях, КПП и предприятиях. В этом году планируется проинспектировать на уровень содержания опасных загрязняющих веществ не менее шести тысяч автомобилей. Контроль за состоянием экологической безопасности транспортных средств продлится в Татарстане до конца сентября, сообщает Минэкологии РТ.

В прошлом году в рамках операции на автомобильных дорогах было проверено 6570 автомашин, из которых 183 (или 2,8%) не соответствовали требуемым нормативам выбросов загрязняющих веществ в отработавших газах.

Операция «Чистый воздух» проводится для контроля за соблюдением нормативов содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автомобилей.

В Минэкологии РТ напоминают, что для дальнейшей минимизации негативного воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды в республике продолжается работа по переводу автомобильного транспорта на малотоксичные виды моторного топлива, прежде всего, на сжатый природный газ.

В прошлом году владельцы перевели на такой вид топлива 1420 единиц техники, что позволило снизить выбросы в атмосферу на 2,4 тысячи тонны.

По итогам 2022 года общие валовые выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта в Татарстане снизились на 16,5 тыс. тонн – с 119,7 тыс. тонн в 2021 году до 103,2 тыс. тонн в 2022.