За 2 года в Казани, Елабуге, Чистополе за рубль продали 17 объектов культурного наследия

Сохранение объектов культурного наследия – важная задача, требующая не только внимательного подхода, но и эффективных механизмов финансирования и поддержки. В Республике Татарстан разработаны специальные льготные программы, направленные на привлечение инвесторов и ускорение реставрационных работ. В частности, в течение двух лет 17 объектов культурного наследия в Татарстане были проданы по льготной цене в 1 рубль.

«За последние два года по льготной цене в Казани, Елабуге и Чистополе продано и приватизировано 17 объектов. По ним в этом году тоже есть соответствующие сделки купли-продажи по итогам конкурсных процедур. Два объекта в Чистополе, один в Елабуге», – рассказал председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на пресс-конференции в «Татар-информе».

По его словам, после приобретения объекта формируется проектная документация, регламентирующая все этапы реставрации. Государственные органы оказывают поддержку инвесторам, включая сопровождение проектов и частичное финансирование работ.

В Татарстане установлен четкий алгоритм проведения реставрационных работ. Максимальный срок восстановления объекта составляет 5 лет. При этом особое внимание уделяется внешнему облику зданий: фасадные и кровельные работы должны быть завершены в течение 3 лет с момента начала реконструкции.

Многие исторические здания находятся в аварийном состоянии. На первых этапах реставрации необходимо укрепление фундамента, стен и кровли. В случае если здание используется как жилое, важной частью программы становится переселение жильцов в комфортные условия.

Собственники могут адаптировать объекты под личные или коммерческие нужды. В последние годы инвесторы активно приобретают небольшие исторические особняки площадью 200-250 кв. метров, расположенные в центре Казани и Елабуги.

Реставрация объектов осуществляется в соответствии с законодательством, в частности, с 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия». Работы должны проводиться с разрешения профильных комитетов республики или муниципальных властей, а документация предоставляется в электронном виде.

После завершения всех обязательных работ объект проходит проверку органами охраны памятников. Только после этого с него снимаются ограничения, а собственники получают возможность оформить права на земельный участок.