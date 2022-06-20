За 17 лет действия программы соципотеки жилищные условия улучшили 30 тыс. семей Казани

За 17 лет действия программы социальной ипотеки жилищные условия улучшили более 30 тыс. казанских семей. О мерах поддержки, условиях и нововведениях популярной в республике программы на деловом понедельнике рассказал начальник Управления жилищной политики Казани Ренат Шамсутдинов.

Спикер отметил, что на сегодняшний день программа социальной ипотеки наиболее востребована, а в июле 2020 года благодаря решению Президента РТ Рустама Минниханова помимо работников бюджетной сферы, в программе могут принять участие молодые семьи (в том числе неполные семьи и семьи без детей), в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет.

«За два года реализации программы 1082 молодые семьи Казани стали участниками программы социальной ипотеки, более половины из них уже осуществили выбор квартир и отпраздновали новоселье», — отметил спикер.

При участии в программе совокупный уровень обеспеченности общей площадью на одного члена семьи-заявителя должен составлять менее 18 квадратных метров. Также молодая семья должна иметь постоянную прописку в Казани (если речь идет о покупке квартиры в столице РТ), у членов семьи не должно быть обязательств по выплате стоимости ранее приобретенного жилья по федеральным и республиканским программам.

Документы на участие в программе принимаются в администрации районов Казани, после постановки на учет молодые семьи заключают договор социальной ипотеки в межрегиональном представительстве Госжилфонда РТ. Далее семья вносит первоначальный взнос не менее 10% от стоимости квартиры.

«Необходимо отметить, что стоимость 1 кв. метра жилья составляет 56,2 тыс. рублей, что в разы ниже рыночной. Так, стоимость двухкомнатной квартиры площадью 52 кв. метра — 2,9 млн рублей. Льготная стоимость жилья с отделкой и предоставление 200 тыс. рублей в счет оплаты при рождении ребенка помогает сбываться мечтам о собственном жилье. А при рождении двух детей и использовании материнского капитала стоимость квартиры сокращается на треть и составит не более 2 млн рублей с рассрочкой платежа до 28 лет под 7% годовых», — добавил Ренат Шамсутдинов.

Заявка по выбору квартиры формируется на сайте Госжилфонда РТ. С момента подачи документов до получения ключей от квартиры проходит в среднем два месяца. Нередко семья получает возможность заселиться в квартиру уже через месяц. При этом квартиры не требуют финансовых вложений и время на ремонт, так как сдаются в чистовой отделке, добавил докладчик.