За 15 лет в Татарстане зарегистрировали более 1,5 млн ипотек

За последние 15 лет Управлением Росреестра по РТ зарегистрировано более 1,5 млн ипотек и поставлено на учет 2 тыс. многоквартирных домов. Об этом заявил первый зампремьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин на итоговом расширенном заседании, посвященном 15-летию и итогам деятельности Управления Росреестра по республики.

«За 15 лет Управлением Росреестра осуществлено 14,9 миллиона процессуальных действий, зарегистрировано более 1,5 миллиона ипотек, поставлено на учет 2 тысячи многоквартирных домов. Переход на электронные услуги, несомненно, - главный тренд в деятельности всех государственных и муниципальных органов. Росреестр в целом и ваше Управление, в частности, безусловно, - лидеры в данном направлении. При этом эффективная и высокопродуктивная деятельность Управления значительно влияет и на положение всего Татарстана в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов», - цитирует Нигматуллина пресс-служба Росреестра Татарстана.

Спикер также назвал деятельность Росреестра основой эффективного функционирования рынка недвижимости в республике и поблагодарил команду Большого Росреестра Татарстана за проделанную работу, пожелав новых профессиональных успехов.

Руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров, в свою очередь, поздравил участников мероприятия с 15-летием со дня создания регионального Росреестра.

С докладом о самых значимых достижениях выступила также замруководителя Лилия Бурганова. В своем выступлении она отметила, что c момента образования Росреестр Татарстана прошел долгий путь, который стал важной вехой в развитии системы регистрации прав и кадастрового учета в Татарстане.

На первом этапе после объединения ведомств - Роснедвижимости и Росрегистрации по РТ - первостепенной задачей для ведомства являлась ликвидация огромных очередей при подаче документов. Справиться с проблемой помогли четкая организация, внедрение вариативности приема и электронной очереди. Положительно на стабилизацию ситуации также повлияло внедрение возможности подавать документы в электронном виде.

Важным также стал вопрос экстерриториальности учета и регистрации. Если раньше сдать документы и зарегистрировать права можно было только по месту нахождения объекта, то сейчас это можно сделать в любом МФЦ России.

Еще одной характерной чертой того времени были сроки регистрации, которые составляли 30 дней. В настоящее время фактические сроки составляют 2-4 дня.

Важными этапами также стало создание новых ведомств. По инициативе Управления и при поддержке руководства республики Татарстан стал лидером в построении и организации системы МФЦ. Кроме того, в 2014 году в Казани открылся Ведомственный центр телефонного обслуживания. На текущий момент колл-центр обрабатывает почти половину из более чем 10 тысяч звонков, приходящих ежедневно.

Не менее важно и создание на базе Кадастровой палаты филиала ППК «Роскадастр». При передаче части полномочий Управления были полностью оцифрованы почти 9 млн. реестровых и землеустроительных дел, что составляет более ста миллионов отсканированных листов.

Этапом, подтвердившим передовое значение Управления и Татарстана в целом, стало участие в пилотном внедрении госпрограммы Национальная система пространственных данных.

Напомним, НСПД является универсальным инструментом, упрощающим и ускоряющим работу не только государственных и муниципальных структур, но и обычных граждан в получении информации о недвижимости. Причем Татарстан стал одним из первых регионов, в которых НСПД внедрена в промышленную эксплуатацию. В рамках ее реализации в ЕГРН внесены все границы республики с соседними регионами, а также границы почти тысячи муниципальных образований, лесничеств, береговые линий.

Также за 15 лет была завершена работа по объединению баз данных кадастрового учета и регистрации прав. В ходе реализация 518-го закона в ЕГРН внесены сведения о 700 тыс. объектах недвижимости. В рамках госпрограммы реализуются и комплексные кадастровые работы. Татарстан является одним из передовых регионов по их проведению. Так, за три года для граждан и организаций бесплатно уточнены границы более 64 тыс. земельных участков.

Отмечается, что все эти годы руководство Росреестра неоднократно признавало Росреестр Татарстана образцовым территориальным органом, ответственным участником всех пилотных проектов, а также основным генератором лучших практик в Росреестре.

Достигнутые результаты, как говорится в сообщении, стали возможны благодаря профессиональной команде Росреестра Татарстана, неизменной поддержке руководства республики, слаженному взаимодействию с федеральными, республиканскими и муниципальными органами.

В пресс-службе Росреестра РТ подчеркнули, что в перспективе основные направления будут по-прежнему сосредоточены на углубленной цифровизации государственных услуг, улучшении качества их предоставления и повышении уровня доверия к государственным органам власти.

Также на мероприятии, посвященном 15-летию Росреестра Татарстана, «За многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие учетно-регистрационной системы Республики Татарстан была объявлена Благодарность Кабмина РТ всему коллективу Управления. Кроме того, почетными наградами были награждены 37 сотрудников ведомства.