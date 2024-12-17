Жителей РТ за нарушения земельного законодательства оштрафовали на 278,9 млн рублей

Управлением Росреестра по РТ за 15 лет проведено около 172 тыс. проверок соблюдения земельного законодательства и обнаружено более 89 тыс. нарушений. По ним выписаны штрафы почти на 279 млн. рублей.

Об этом сообщил сегодня начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по РТ Ильсур Каримов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Ранее административные штрафы за нарушения земельного законодательства были невысокими: на граждан – от 500 руб., на юрлиц – от 10 тыс. рублей. Сейчас штрафы достаточно высокие, размер административного наказания для граждан за самовольное занятие – от 5 тыс., для юрлиц – от 100 тыс. рублей», - предупредил он.

Общая площадь проверенных территорий за 15 лет составила более 22,9 млн га. Большинство участков республики подвергались проверкам неоднократно.

Нарушителям выдали более 83 тыс. предписаний, вынесли более 25 тыс. предостережений. В настоящее время почти все предписания об устранении нарушений земельного законодательства устранены.