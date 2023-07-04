За 15 лет работы РДУ Татарстана установленная мощность энергосистемы выросла на 20%

Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан (РДУ Татарстана) отметило 15 лет со дня образования. Свою работу этот филиал «Системного оператора» начал 1 июля 2008 года в 00.00, когда принял функции оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Татарстана.

За эти годы, по данным «Системного оператора», «республиканская энергосистема прошла через преодоление существенных технологических проблем, масштабную реконструкцию и обновление ключевых генерирующих и электросетевых объектов, неоднократно подтвердив статус надежного фундамента промышленности и экономики Татарстана». Были введены в эксплуатацию 53 единицы генерирующего оборудования, в результате чего установленная мощность республиканской энергосистемы увеличилась на 1453,006 МВт или на 20,4% (с 7136 МВт до 8589,006 МВт). А исторический максимум потребления мощности вырос на 870 МВт, или на 21,3%, до зафиксированного 10 января этого года рекорда в 4947 МВт.

Сейчас в диспетчерском управлении и ведении РДУ Татарстана находятся 25 объектов генерации и 222 линии электропередачи класса напряжения 110–500 кВ. Территория операционной зоны расположена на площади 68 тыс. кв. километров, здесь проживают более 4 млн человек.

За прошедшие 15 лет в энергосистеме были введены и новые сетевые объекты: одна подстанция на 500 кВ, две — на 220 кВ, 12 — на 110 кВ, построено множество линий электропередачи, смонтировано 438 устройств релейной защиты и 45 устройств противоаварийной автоматики.

«Ввод в эксплуатацию новых или реконструированных энергообъектов — это сложный технологический процесс, и для его безупречного выполнения крайне важны координация действий всех участников проекта — заказчика, подрядчиков, проектных организаций, чего нельзя добиться без хорошо налаженных связей и грамотно выстроенных взаимоотношений с субъектами операционной зоны. Так сложилось, что энергетики в Татарстане работают дружно и слаженно для решения главной задачи — надежного и бесперебойного электроснабжения потребителя. Системный оператор в лице РДУ Татарстана на протяжении всех 15 лет успешно справляется с ролью координатора, и объем введенных объектов — наглядное тому подтверждение», — отметил по этому поводу первый заместитель директора — главный диспетчер РДУ Татарстана Игорь Двинянинов.

В ближайшем будущем в Татарстане продолжится реализация ряда крупных, обеспечивающих развитие республики перспективных проектов. Запланирован ввод новой и реконструируемой тепловой генерации в Казани и Закамье, реализация планов по внедрению в энергосистему ВИЭ, масштабная реконструкция и новое строительство электросетевых объектов с применением самого современного оборудования и устройств. В том числе в планах — внедрение таких новых способов и эффективных инструментов управления режимами работы энергосистемы и ее элементов, как дистанционное управление оборудованием и устройствами РЗА, систем доведения плановой мощности до электростанций, систем мониторинга запаса устойчивости в контролируемых диспетчерским центром сечениях и так далее.

«Диспетчерский центр в течение 15 лет успешно и эффективно выполняет задачи „Системного оператора“ в энергосистеме Республике Татарстан. Мы сделали много, но нам предстоит сделать еще больше. Перед нами стоит много важных, технологически сложных, совершенно новых и очень интересных задач, и каждая из них требует высокой концентрации профессионализма, слаженности работы всех нас для гармоничного развития региональной энергосистемы, а также ритмичной и надежной работы всего электроэнергетического комплекса Татарстана. Это очень хорошо — ведь чем сложней, тем интересней! Нет никаких сомнений, что коллективу РДУ Татарстана эти задачи по плечу», — отметил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Подробнее о РДУ Татарстана можно прочитать в двух материалах «Татар-информа»: Андрей Большаков: «Рост потребления энергии в Татарстане больше, чем по всей ЕЭС России» и Федор Опадчий: «Татарстану в наименьшей степени сейчас нужна АЭС».