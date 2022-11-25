За 15 лет татарстанцы получили более 121 млрд рублей по программе маткапитала

С 2007 года Отделение Пенсионного фонда по Республике Татарстан выдало около 380 тыс. сертификатов по программе маткапитала, направив на эти цели более 121 млрд рублей. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий реагиональным отделением Эдуард Вафин.

«В этом году программе материнского (семейного) капитала исполнилось 15 лет. С 2007 года ПФР по Республике Татарстан выдал около 380 тыс. сертификатов по программе маткапитала, направив на эти цели более 121 млрд рублей», — сказал он.

Оформление сертификата в электронном виде через личный кабинет на едином портале госуслуг стало одной из первых мер, которую Пенсионный фонд стал оказывать без личного участия семей. После рождения ребенка и поступления в ПФР сведений из ЗАГСа сертификат оформляется автоматически, без заявления мамы. Таким образом, семья может сразу направить средства на выбранные цели. Всего в беззаявительном порядке в Татарстане выдано более 74 тыс. сертификатов.

Подробнее о реализации и новинках программы материнского капитала читайте в материале «Татар-информа».