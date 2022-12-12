За 14 ярмарочных дней татарстанцы приобрели сельхозпродукцию более чем на 1,3 млрд рублей

За прошедшие 14 ярмарок в Татарстане фермеры реализовали сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 1 млрд 393,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

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«За этот период продано более 16,5 тыс. тонн овощей, в том числе свыше 10,1 тыс. тонн картофеля, 224,2 тонн разливного молока, 1,5 тыс. тонн мяса, в том числе 925,8 тонны говядины, а также более 500 тонн муки и свыше 1,8 млн штук яиц», – отметили в министерстве.

Сельскохозяйственные ярмарки проходят в республике с 10 сентября каждую субботу. Они продлятся до 24 декабря включительно. В организации торговли задействованы 32 муниципальных района, 13,9 тыс. единиц транспорта.

В Казани ярмарки проходят на 14 площадках, в Набережных Челнах и Зеленодольском районе – на двух, в Нижнекамске – на трех. Кроме того, с различной периодичностью они проводятся в 26 районах.