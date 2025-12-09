За 13 ярмарочных дней фермеры Татарстана продали сельхозпродукцию на 1,2 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане за 13 ярмарочных дней фермеры реализовали сельскохозяйственную продукцию на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Всего на сельскохозяйственные ярмарки было завезено более 6,6 тыс. тонн овощей, в том числе свыше 4 тыс. тонн картофеля, а также 257 тонн разливного молока, 746,2 тонны сахара, 1,7 млн штук куриных яиц, 940,3 тонны мяса», – отметили в министерстве.

Торговые площадки каждую субботу работают в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске и Камских Полянах. Горожане могут приобрести фермерскую продукцию по ценам ниже, чем в торговых центрах.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 13 сентября, их работа продлится до 28 декабря.

Ярмарки – один из самых востребованных форматов сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной республиканскими производителями. Мероприятие способствует развитию сельского хозяйства и улучшает продовольственную безопасность региона, что соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».