За 13 дней МФЦ Татарстана выдали более 62 тыс. сертификатов с QR-кодами

Многофункциональные центры Татарстана выдали более 62 тыс. сертификатов с QR-кодами о вакцинации или перенесенном Covid-19 за 13 дней — с начала запуска новой услуги. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Республиканские справки с QR-кодом о медотводах или временные о вакцинации, предусмотренные на период до введения второго компонента вакцины, в МФЦ не выдаются. Их предоставляют только медучреждения», — напомнила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова.

Чтобы получить распечатанный сертификат, не имея регистрации на портале госуслуг РФ, необходимо предъявить паспорт и СНИЛС.

При этом в МФЦ распечатают QR-код даже с временным удостоверением личности, которое выдано вместо паспорта, сданного на замену. Однако, чтобы поисковый сервис, разработанный специально для МФЦ, смог найти нужную справку, реквизиты паспорта необходимо представить.

«В этой ситуации распечатывается сертификат, сформированный с учетом старых паспортных данных. Возможно, наиболее оптимальный вариант — посетить медицинское учреждение, внести изменения и получить обновленный сертификат, QR-код которого будет содержать сведения нового документа», — уточнила Музафарова.

Кроме того, татарстанцам могут в МФЦ распечатать сертификат за другого человека по доверенности. «Паспортные данные обладателя сертификата можно внести в доверенность, написанную от руки. Сам документ приносить не обязательно. Однако при этом необходимо соблюсти точность их переноса на бумагу», — пояснила директор МФЦ в РТ.

Только за двумя услугами из 263, оказываемых учреждением, — подтверждением учетной записи ЕСИА для получения QR-кода на портале госуслуг и распечаткой матричных кодов, — с 11 октября по 28 ноября в МФЦ Татарстана поступило около 354 тыс. обращений. Наибольшее количество, более 13 тыс. обращений, было зарегистрировано 24 ноября. В среднем по республике в МФЦ ежедневно поступает до 9,5 тыс. обращений за этими услугами.

МФЦ Татарстана 16 ноября приступил к оказанию новой услуги — распечатке сертификатов с QR-кодом о вакцинации без регистрации на портале госуслуг России.