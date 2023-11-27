За 12 ярмарочных дней татарстанцы приобрели сельхозпродукции на 930 млн рублей

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В Татарстане за 12 ярмарочных дней фермеры продали сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 929,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам 12 ярмарок было реализовано 8004,2 тонны овощей, в том числе 4874,8 тонны картофеля, а также 190,6 тонны разливного молока, 640,4 тонны сахара, 919,9 тонны мяса, в том числе 530 тонн говядины», — отметили в министерстве.

В организации ярмарок приняли участие 35 муниципальных районов, было задействовано более 11,2 тыс. единиц транспорта.

Субботние сельскохозяйственные ярмарки начали работу 9 сентября и продлятся до 23 декабря. Они проходят на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска и с различной периодичностью в 26 районах.