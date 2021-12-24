За 12 лет Росреестр Татарстана провел более 12 млн учетно-регистрационных действий

Росреестр Татарстана за 12 лет работы провел более 12 млн учетно-регистрационных действий в республике. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

За это время было зарегистрировано 1,8 млн ипотек, принято около 900 тыс. заявлений в электронном виде. Кроме того, переведено в цифровой формат 2,2 млн реестровых дел.

Всего в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о более 4,4 млн. объектах недвижимости, расположенных на территории республики, отмечают в ведомстве.

Завтра, 25 декабря 2021 года, исполнится 13 лет с момента подписания Президентом РФ (тогда им был Дмитрий Медведев) указа о создании Росреестра.

«За время своей деятельности управлением проведена без преувеличения грандиозная работа по повышению качества и доступности оказания госуслуг. В результате сроки их предоставления были сокращены с 30 дней до 12, девяти, пяти и даже одного рабочего дня, в зависимости от предмета и способа обращения», — заметил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

Глава ведомства добавил, что его задачей является обеспечение оборота рынка недвижимости для граждан, бизнеса, органов власти и профессиональных участников рынка.

Помимо регистрации прав, Росреестр предоставляет еще 14 госуслуг и осуществляет восемь контрольно-надзорных функций. Среди последних — земельный надзор, ведение госфонда данных и контроль за деятельностью саморегулируемых организаций.

В 2022 году одними из приоритетных направлений для Росреестра будут являться цифровая трансформация и развитие электронных услуг.